Eurovision, "minacce e rissa dietro le quinte": la polizia svedese indaga

11 maggio 2024 a

a

a

Fatto fuori perché anti-Israele? Oppure perché è stato protagonista di una rissa con una giornalista dietro le quinte? A Malmoe tiene banco il caso Joost Klein, il cantante rappresentante dell'Eurovision Song Contest che starebbe per venire squalificato dalla finalissima in programma tra poche ore in Svezia.

Secondo quanto sta filtrando, infatti, la polizia svedese avrebbe aperto un'indagine per alcuni fatti avvenuti nella Malmo Arena la notte prima. La polizia non ha risposto alla domanda se si trattasse dell'artista olandese o meno: "C'è un uomo sospettato di minacce illegali. Il sospetto reato sarebbe stato commesso alla Malmo Arena giovedì sera", ha dichiarato Pelle Vamstad, portavoce della polizia, all'emittente di servizio pubblico svedese, Svt.

L'accusa di "minaccia illegale" potrebbe riguardare fatti di "semplice" carattere verbale anche se per ora non ci sono ulteriori dettagli. L'uomo in questione è comunque in stato di libertà e la fase degli interrogatori a persone coinvolte e testimoni è conclusa: "Per quanto ci riguarda, l'indagine vera e propria è stata completata. In questo caso abbiamo utilizzato un procedimento accelerato, che ora è stato trasmesso al pubblico ministero", ha dichiarato Vamstad. In attesa di capire se la questione finirà in tribunale, i beninformati riferiscono che si tratterebbe proprio di Klein, il folkloristico cantante olandese già finito alla ribalta per una vistosa protesta in conferenza stampa contro la collega israeliana Eden Golan, la grande favorita per la vittoria finale.

Pur di non farsi inquadrare al suo fianco, Klein si è presentato con un drappo rosso con cui si è coperto il volto. Una provocazione che gli organizzatori di EBU hanno già punito escludendolo dalle due prove generali di venerdì in vista della finalissima. La situazione, però, sarebbe degenerata ulteriormente. Nel frattempo, venerdì sera è stata inoltre cancellata la conferenza stampa dei "Big 5" (i "fondatori" Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, più la Svezia ospitante): motivo, la volontà degli artisti di concentrarsi sulle prove prima della finale.