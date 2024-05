Eurovision, "Nemo ha rotto il premio": caos dietro le quinte

12 maggio 2024 a

Lo svizzero Nemo con "The Code", pezzo sulla sua identità non binaria, vince l’edizione 2024 di Eurovision Song Contest mettendo d’accordo le giurie e il televoto. "Spero in pace, unità e dignità per tutte le persone", è il messaggio del vincitore alzando al cielo il microfono di cristallo appena conquistato.

Niente da fare per Angelina Mango che, dopo la vittoria ad "Amici" e quella al Festival di Sanremo, non riesce ad inanellare il terzo successo della sua giovane carriera fermandosi al 7° posto alla Malmo Arena: era quarta dopo il voto delle giurie che non le hanno mai assegnato il massimo dei punti. Inguainata in una tuta nera con inserti in rosso, accompagnata da 5 ballerine, la cantautrice ha portato All’Eurovision una versione accorciata de "La noia", brano scritto con Madame e Dario Faini, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Intanto al città natale di Nemo festeggia la vittoria della Svizzera all’Eurovision: i fan del cantante hanno festeggiato per le strade della città che sta progettando di organizzare una festa ufficiale in onore del 24enne trionfatore. Ma proprio durante la premiazione del giovane artista qualcosa è andato per il verso storto. Nemo,infatti, dopo aver ricevuto il premio, ha rotto il suo trofeo a seguito di una caduta sul palco.