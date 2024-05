Eurovision, veleno e odio social su Mara Maionchi: "Inutile, dorme..."

12 maggio 2024 a

Durante la finale dell’Eurovision Song Contest non mancano polemiche sui social. E nel mirino questa volta c'è finita Mara Maionchi, processata su X per la sua performance da commentatrice.

C’è chi scrive su X: "Adoro la Maionchi ma mai come all’Eurovision trovo il suo contributo totalmente inutile", oppure: "Praticamente, mentre Gabriele Corsi si è studiato aneddoti, curiosità, biografie, storia dei Paesi partecipanti, confini, coltivazioni, industrie, flora e fauna… Mara Maionchi è lì per fargli compagnia e dire che fanno tutti ca*are tranne Angelina". Infine c'è anche chi affonda il colpo: "Che inutile Mara, ma cosa gli è venuto in mente di metterla?" e "Ma la Maionchi sta dormendo? Forse è meglio così! Almeno non rompe i marroni a Gabriele Corsi che fa benissimo anche da solo! Anzi soprattutto da solo!".

Ma non finisce qui. Come vi abbiamo raccontato questa mattina c'è anche chi ha messo nel mirino Angelina Mango per i colori esibiti sul palco. Il suo vestito nero e il tricolore italiano tra le mani è diventata "la bandiera della Palestina" per i social. Una vera e propria forzatura. Insomma i social si sono letteralmente scatenati durante la diretta. Non hanno risparmiato critiche nemmeno alla povera Mara Maionchi che di competenza su musica e talenti ne ha da vendere...