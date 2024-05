Eurovision 2024, Amedeo Minghi-choc: "Col pis***lo di fuori, non eravamo cristiani?"

13 maggio 2024 a

L'Eurovision come "Sodoma e Gomorra". A parlare non è il generale Roberto Vannacci, che si è scagliato contro il vincitore svizzero Nemo, ma Amedeo Minghi. "Il maestro", come lo chiamano i fan, noto compositore e autore, tra i tanti brani, del tormentone Vattene amore, presentato al Festival di Sanremo in un memorabile duetto con Mietta.

No, a Minghi lo spettacolo andato in scena la scorsa settimana a Malmoe, in Svezia, non è piaciuto per niente, e più o meno per gli stessi motivi di Vannacci. "Ho provato a guardare per intero il Festival europeo, ma non ci sono riuscito, cioè Sodoma e Gomorra - è il giudizio, tra il serio e l'ironico, pubblicato sui social -. Infatti ha vinto uno svizzero con la gonnellina (Nemo, ndr), ormai è così. Musica niente, tante luci, tanti colori, musica da vedere, non da ascoltare, c'era anche uno che ha cantato tutto nudo, ma non era un continente cristiano questo?".

A differenza di Vannacci, però, Minghi ne fa un discorso soprattutto artistico, prima ancora che politico: "Intendiamoci io sono tutto meno che bigotto e non mi fa nessuno effetto il fatto dell'omosessualità chi se ne frega, quando mai un'artista bada a queste cose! Però non deve essere la condizione ideale per fare questo lavoro. Cioè un per cantare queste canzoni deve andare in giro con il pi***o di fuori? Col pi***o di fuori! Era nudo e l'hanno pure ripreso, gli hanno permesso di partecipare! Anche la Rai non dovrebbe trasmettere queste nefandezze".

Non lo ha convinto nemmeno Angelina Mango, la rappresentante italiana applaudita quasi alla unanimità per la sua performance: "Cosa è arrivata? Settima? Mi sembra molto più di quanto potesse accadere. Angelina ha una carica incredibile, potrebbe essere la nuova Rita Pavone. Le faccio un complimento enorme paragonandola a lei perché Rita Pavone ha avuto un successo planetario quando non c'era la rete. Non c'era Internet né niente e lei ha venduto milioni di dischi come noccioline in tutto il mondo. Era formidabile. Angelina ha questa carica. Però La Noia che noia!".