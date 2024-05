Eurovision, "divieto di bandiera": dopo la finale scoppia la bufera

13 maggio 2024 a

La Commissione europea chiederà agli organizzatori dell’Eurovision "spiegazioni e chiarimenti" sulla decisione di vietare la bandiera Ue durante l’evento di Malmo. Lo ha annunciato il vice presidente dell’esecutivo europeo, Margaritis Schinas, parlando con un gruppo di giornalisti. "È una questione politica, non è una questione leggera, è una questione importante. Dobbiamo sapere cosa è successo, perchè quello che è successo non ha precedenti", ha spiegato.

"Voglio sapere cosa è successo. Voglio sapere se è una cosa di cui si è parlato con le televisioni pubbliche che partecipano all’Ebu (European broadcasting union), voglio sapere se ha a che fare con il difficile momento geopolitico in cui L’Europa è sempre più attaccata", ha sottolineato Schinas.

"Non c’è assolutamente alcuna ragione" che giustifichi il divieto di portare la bandiera dell’Ue nella Malmo Arena per l’ Eurovision, dato che è anche "la bandiera del Consiglio d’Europa", che comprende 46 Paesi europei, ha tuonato il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer, a Bruxelles durante il briefing con la stampa, a proposito del divieto denunciato ieri dal vicepresidente Margaritis Schinas. "Non credo che spetti agli organizzatori di un concorso canoro pronunciarsi sulla situazione geopolitica" in Europa, ha aggiunto. Insomma dopo le polemiche sul voto delalgiuria che ha fortemente penalizzato la cantante israeliana Eden Golan, un'altra bufera sta per abbattersi sull'Eurovision che si è appena concluso.