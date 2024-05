Affari Tuoi, Mabel e Cristina insultate dopo i 15.000: "Levatevi di mezzo"

19 maggio 2024 a

Ad Affari Tuoi va in onda un'altra partita disastrosa. Dopo il trionfo di Luca nella serata di venerdì, questa volta le cose sono andate parecchio male. Protagoniste della serata Mabel e Cristina. I pacchi blu nella prima parte della puntata volano via abbastanza rapidamente, poi però la fortuna si inceppa. Le due concorrenti rifiutano offerte pesantissime da parte del dottore che arrivano anche a 30.000 euro.

E così spiegano le loro scelte ricordando quanto vissuto durante l'alluvione di un anno fa in Emilia-Romagna: "È stato un giorno molto difficile. Abbiamo ancora molta confusione. Io non sono stata toccata ma la mia mamma sì. È stata una catastrofe ma c’è tanta gente buona. Ci hanno aiutato tante persone. Ci siamo ritrovati in casa gente che non conoscevamo. Tanti volontari. C’era gente che passava con camioncini con cibo e vivere. Siamo andati avanti, continueremo ad andare avanti ma non dimentichiamocelo. Questo per dire che questi soldi sono tanti. Non voglio che passi il messaggio che non diamo valore ai soldi".

La gara prosegue ma si va verso la fine dei giochi. Quando pure il pacco da 300.000 va in fumo, le due accettano un'offerta del dottore piuttosto bassa da 15.000 euro. Un epilogo che ha convinto poco i telespettatori che sui social sono andati all'attacco: "Ecco due perfette sprovvedute. Madre e figlia, siamo venute per giocare fino in fondo,e poi accettano 15000€, proprio vero che quando uno va li x vincere perde un sacco di soldi, ma fatemi il piacere tutte e due", "Io capisco che una può avere bisogno di soldi.. Quello che non capisco è perché, se hai bisogno rifiuti i 35k sicuri e poi ti caghi addosso e accetti i 15k", "Vi meritate giusto di vincere 15k (che poi togli le tasse ,ne restano pochi) il coraggio è per pochi.. avete un'occasione unica, di essere tra i pacchisti e che fate? Non giocate", sono solo alcuni dei commenti apparsi s X.