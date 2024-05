Patty Pravo, una fuga clamorosa: "Ha 44 anni meno di lei"

19 maggio 2024 a

Patty Pravo, a 76 anni, sembra felicemente accoppiato con un ragazzo di 44 anni più giovane. I due starebbero insieme già da undici anni. Lui è Simone Folco, curatore d’immagine e assistente personale della cantante. "Da mesi si rincorrono voci di una relazione tra i due", scrive Gente. "Se i loro occhi potessero parlare racconterebbero di un legame autentico, puro, sincero", si legge ancora sul settimanale diretto da Umberto Brindani.

Ecco quindi le immagini dei due a cena, seduti uno di fronte all'altra. La cantante lo ha sempre definito come il suo "braccio destro: "Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa", aveva raccontato lei. "Il nostro - spiega Simone a Gente - è un rapporto di lavoro e d’amicizia ci conosciamo da tanti anni. L’amore ha mille sfaccettature, anche tra due amici c’è affetto sincero e un legame profondo".

Gente ricorda poi tutti gli amori di Patty Pravo, il primo matrimonio con Gordon Angus Faggetter, batterista inglese dei Cyan Three, con l’arredatore romano Franco Baldieri. E poi l'amore per Riccardo Fogli, che sposò in Scozia con rito celtico. Infine il matrimonio col chitarrista inglese Paul Jeffery e poi col bassista statunitense Paul Martinez.

Ora le basta scappare in taxi con Simone.