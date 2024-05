Terribile lutto al Collegio, schianto in auto: è morto Dimitri Tammaro Iannone

19 maggio 2024 a

Tra i giovani morti in poche ore sulle strade del Casertano c'è anche un volto noto de Il Collegio su Rai 2, Dimitri Tammaro Iannone. L’incidente più grave è avvenuto nella notte a Villa Literno, sulla strada verso Giugliano, nel Napoletano: quattro giovani di ritorno da un locale, a bordo di una 500 Abarth, si sono scontrati frontalmente con una 500 X sulla quale viaggiavano un uomo e una donna di 49 e 54 anni. Nel violentissimo urto in tre sono morti sul colpo: una 20enne di Aversa, di un 25enne di origine ucraina e di un 23enne romeno. Il quarto giovane, un 21enne di Giugliano, e la coppia che viaggiava sulla 500 X sono rimasti gravemente feriti.

A Caserta un altro giovane è morto poco dopo la mezzanotte nel ribaltamento della sua auto mentre viaggiava sulla statale Appia. Il conducente della Peugeot è stato sbalzato nella scarpata adiacente alla strada. Ferito un altri giovane che era in auto con lui ed è rimasto incastrato tra le lamiere.

I tre giovani morti nello scontro di Villa Literno, nel Casertano, sono Filomena Del Piano, 20 anni di Aversa; Dimitri Tammaro Iannone, 25 anni, nato in Ucraina e residente a Villa Literno e Robert Badica, 23 anni, nato in Romania e pure lui residente a Villa Literno. Tutti e tre sono morti sul colpo. La tragedia ha provocato sconcerto nel Casertano, dove i tre giovani avevano molti amici: Filomena, in particolare, era figlia di un noto commerciante di Aversa, mentre Dimitri era conosciuto anche per essere stato uno studente de 'Il collegio', un programma di Rai 2.