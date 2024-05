Affari Tuoi, Cristina e il pacco del disastro: "Come ragiona?!", finisce male

20 maggio 2024 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Cristina e Giacomo. Nella puntata andata in onda ieri sera, 19 maggio, la concorrente ha cercato di sfidare in tutti i modi il dottore. E lo ha fatto a modo suo: rifiutando le pesanti offerte che riceveva. Almeno due da 44.000 euro sono state rispedite al mittente. E una frase che in pochi hanno notato è stata indirizzata proprio al dottore. Cristina a un certo punto sbotta e dice: "Deve sachiodarsi da sti 44.000 euro".

Ma la sfiga e la tracotanza davanti alla sorte che fino a quel momento aveva premiato i concorrenti con una sfilza di pacchi blu saltati per aria, è costata cara. Infatti, quando è arrivato il momento decisivo, quello di fine partita, la concorrente ha cominciato ad avere dei dubbi: "Beh 19.000 euro sono tanti soldi. Sono rimasti in gioco solo i 200.000 e i 20.000 contro 4 pacchi blu. Di fatto, analizzando bene la situazione, siamo un rosso contro quattro".

A questo punto, davanti all'ultima offerta del dottore, Cristina accetta e si porta a casa proprio 19.000 contro i 44.000 che erano stati offerti in precedenza. E sui social qualcuno ha puntato il dito contro Cristina: "A questo punto poteva accettare prima i 44.000, ma come ragiona?".