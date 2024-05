Campi Flegrei, terremoto e terrore: cos'è successo al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

21 maggio 2024 a

È stata evitata una strage, Ieri sera, 20 maggio, mentre nei Campi Flegrei veniva registrata la più forte scossa di terremoto di origine bradisismica degli ultimi 40 anni, i Pinguini tattici nucleari si stavano esibendo in un concerto al Palapartenope a Napoli per la prima delle due date napoletane.

Lo spettacolo del gruppo è andato avanti nonostante le forti scosse che si sentivano chiaramente anche nella zona di Fuorigrotta. Così, riporta il sito Leggo, mentre la gente scendeva in strada in preda al panico e si attivava la macchina della Protezione Civile e dei vigili del fuoco, all'interno del Palapartenope tutto è proseguito come se nulla fosse.

Ed è stato un bene. Sui social alcuni fan dei Pinguini tattici nucleari hanno detto di aver sì sentito le forti scosse, ma che fortunatamente non si è scatenato l'effetto panico. Non solo. Né le forze dell'ordine presenti al concerto, né gli organizzatori del concerto hanno lanciato l'allarme e in questo modo i presenti - circa sei mila giovani - non si sono spaventati e di conseguenza si è evitato il peggio.

Perché come sottolinea qualcuno, "far venire attacchi di panico a 6000 persone avrebbe comportato una potenziale strage. Bravissime questura e prefettura".