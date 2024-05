Baustelle, il dramma: falciato e ucciso il padre del frontman del gruppo

21 maggio 2024 a

a

a

Un drammatico incidente stradale a Montepulciano, in provincia di Siena: nello schianto ha perso la vita Ilvo Bianconi, 78 anni, padre di Francesco Bianconi, frontman del celebre gruppo Baustelle. L'uomo è stato travolto da un'auto e per lui non c'è stato nulla da fare: inutile l'intervento dei soccorsi, Bianconi è di fatto morto sul colpo.

Ilvo Bianconi era una personalità molto conosciuta a Montepulciano e aveva sempre seguito da vicino la carriera artistica del figlio. Sull'incidente è stata aperta un'indagine.

Sul luogo dello schianto, oltre ad alcuni familiari di Bianconi che erano stati avvertiti dalla polizia municipale, anche il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, che in passato era stato il bassista proprio dei Baustelle.