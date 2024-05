Di Martedì, Bersani infanga Meloni: "Chico Forti può fare il carcere a Palazzo Chigi"

22 maggio 2024 a

Le parole della sinistra contro Chico Forti non conoscono più confini. Quando era stato l'allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad annunciare il rientro in Italia del nostro connazionale di fatto in tanti tra i progressisti avevano esultato.

Ora che quel rientro è stato firmato dal lavoro diplomatico del governo Meloni, ecco che i progressisti si lanciano all'attacco dell'esecutivo. E a spararla forse più grossa di tutte è Pier Luigi Bersani che dallo studio di Di Martedì tuona contro il premier con parole davvero pesanti: "nulla da eccepire su Forti in Italia. Ma quando il premier lo va a prendere in aeroporto... è un messaggio sbagliato. Resta un ergastolano, gli ultimi anni di carcere glieli potrebbe far fare a Palazzo Chigi...".

Ma non finisce qui: Bersani ne ha ancora per tutti. Mette nel mirino ancora una volta il governo e versa veleno: "Annunciano cose che non fanno e fanno cose che non dicono". Infine altra stoccata su Giorgia Meloni che ha attaccato recentemente la sinistra e i "privilegi" dei progressisti: "Privilegi? Io davo via la benzina con mio padre, Meloni non rompa le scatole con queste baggianate". Insomma Bersani non perde mai occasione per buttare la palla in tribuna. Un grande classico quando si è a corto di argomenti. Del resto la sinistra ha impostato tutta la campagna elettorale sul dileggio dell'avversario. E a quanto pare questa strategia, sondaggi alla mano non paga proprio...