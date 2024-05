Chico Forti potrà rivedere sua madre dopo 16 anni: ok dal Tribunale

21 maggio 2024 a

a

a

Sono giorni di emozioni molto intense per Chico Forti, l'imprenditore condannato negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pyke e rientrato in Italia dopo 24 anni di carcere in Florida. Dopo un intenso lavoro diplomatico, il governo Meloni è riuscito a ottenere il trasferimento nel nostro Paese per scontare il resto della pena vicino alla famiglia. Accolto dal Presidente del Consiglio, è stato poi trasferito al carcere di Rebibbia per passare la notte.

Infine, il trasferimento a Verona nel carcere della città scaligera. Chico Forti ha avuto la possibilità di parlare con i parenti e ora potrà riabbracciare la madre 96enne. L'ultimo incontro risale a 16 anni fa, quando Chico le disse che probabilmente non si sarebbero più rivisti. Nel momento del ritorno in Italia, il suo avvocato Carlo Dalla Vedova aveva annunciato che avrebbe fatto richiesta per un permesso speciale affinché gli fosse consentito di incontrare la mamma.

"Meloni felice per un italiano": la lezione di Rita Dalla Chiesa alla sinistra su Chico Forti

L'annuncio dell'accoglimento della richiesta è stato dato da Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione estera per il Nord e Centro America: "Pochi minuti fa, ho dato alla madre e al fratello di Forti la notizia che Chico ha ottenuto il permesso per visitarli. Chico aveva incontrato l'ultima volta la madre sedici anni fa, dicendole che probabilmente non si sarebbero più rivisti. Questa donna, oggi 96enne, ha resistito fino ad oggi solo per riabbracciare il figlio. Ringrazio il giudice di garanzia e gli avvocati per la celerità con cui è stato concesso questo permesso, un atto di umanità".