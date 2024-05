La Ruota della Fortuna, l'insulto gratuito a Simone: "Soldi e Suv, ma si può?"

23 maggio 2024 a

Alla Ruota della Fortuna Simone Pierri "sbanca" e si porta a casa non solo i 15.000 vinti in puntata ma anche un Suv,il premio più ambito del quiz show di Canale 5. La partita di Simone va via come un treno in corsa. Becca una soluzione dietro l'altra e alla fine, quando deve mostrare i muscoli non commette alcun passo falso. Nella Ruota finale infatti dà la soluzione in pochissimi secondi. "Rovesciata e pallonnetto", questa la soluzione che consegna le chiavi della vittoria finale a Simone.

E così in studio si fa festa. In sole due puntate, Simone si porta a casa il montepremi e l'auto. Ma qualcuno sui social attacca in modo gratuito il concorrente: "Ma se po’ fa un gioco finale così sfacciatamente semplice? Questo co’ sta str...(“rovesciata e pallonetto”, con sei consonanti e due vocali) ha vinto 15000 euro e un suv". E a questo punto di fatto si è aperto il dibattito su X: "Non le ha beccate, 3 consonanti e una vocale le danno loro di default, sempre. E giá ne erano uscite parecchie". E ancora: "Ha beccato parecchie lettere altrimenti con quelle due parole così lunghe semivuote non so se veniva in mente...". Insomma il nuovo quiz show che fa registrare il botto di ascolti e che fa tremare l'Eredità è diventato giù un cult sui social. La nuova impresa di Gerry Scotti.