Otto e Mezzo, Italo Bocchino gela Massimo Giannini: "Quanto prende la Meloni"

Italo Bocchino non le manda a dire. A Otto e Mezzo, vengono commentati gli ultimi sondaggi prima del blackout che scatterà da domani. Secondo le rilevazioni mostrate dalla Gruber dell'istituto Demopolis la Meloni con FdI è in testa e di fatto conferma la quota delle ultime elezioni politiche. Elly Schlein e il Pd sono invece al 20 per cento. Secondo la narrazione di Massimo Giannini di fatto la Meloni "non ha allargato il consenso" mentre la "Schlein è a una quota che non fa sognare ma che nemmeno mette a rischio la sua poltrona". Bocchino lo gela subito e risponde a tono: "Ti spiego una cosa che ti è sfuggita.

Giorgia Meloni è il premier e guida il governo da 19 mesi. Stare al governo logora, come è noto, il consenso. E dunque se Meloni raccoglie gli stessi consensi delle politiche è già un risultato importantissimo. Se dovesse allargare il consenso, Meloni sarebbe davanti a un vero e proprio capolavoro". La retorica di Giannini smontata a tempo record. Ma di fatto la verità sui consensi si saprà solo l'8 e il 9 giugno. Ma di certo il centrodestra ha il vento in poppa. Vedremo cosa accadrà tra circa due settimane quando la parola passerà agli italiani.