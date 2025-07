Italo Bocchino, squadristi rossi in azione: urla, insulti e striscioni

Anche Italo Bocchino è finito nel mirino dei pro-Palestina. È accaduto durante il festival del Libro Possibile di Polignano a Mare. Qua, sotto al palco, si erano assembrati contestatori di sinistra e pro Pal, con tanto di cartelli contro il governo di Giorgia Meloni. Tra questi quello che recitava: "Governo Meloni colpevole di genocidio".

Ma non è finita qui. A scatenare urla e schiamazzi, il plauso del direttore editoriale del Secolo d'Italia al premier. Come già detto nei giorni scorsi, Bocchino ha definito il governo Meloni "il migliore rispetto ai precedenti" per poi ribadire: "Meloni sarebbe da proporre per il Nobel per l’economia". Nonostante gli attacchi gratuiti, il giornalista non si è fatto intimidire e ha ripreso la parola. "La colpa più grave è non dire con chiarezza i danni che ha fatto la sinistra al Paese - ha tuonato -. Oggi c'è Tajani come ministro degli Esteri, prima c'era un bibitaro".