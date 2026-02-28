L'Eredità, gaffe clamorosa su Fabio Grosso: "Massa di ignoranti"

Oggi, sabato 28 febbraio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto a Fiamma, ieri ai 100 secondi. Con lei giocano come concorrenti: Federico da Genova, Antonella da Catanzaro, Elsa alla terza sera, Antonio da Bologna, Eleonora da Torino e Andrea da Roma. La campionessa, però, non c'è. Il motivo? Ha dovuto abbandonare il gioco per ragioni personali. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa a inizio trasmissione. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.
Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Antonella. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 23750 euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Pavimento", "Vai", "Amaro", "Andare" e "Pelo". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Capo". Ma non era la parola giusta. La soluzione corretta era: "Liscio".
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Comunque non serve essere fan del calcio, io seguo zero ma la finale del 2006 l'ho vista e mi ricordavo di Grosso", "Ci fosse Mike oggi li sbatterebbe tutti fuori dallo studio. Massa di ignoranti", "Sì immagino che per fare la ghigliottina e sparare serva la stessa freddezza, uguale proprio".