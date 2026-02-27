L'Eredità, "ho temuto il peggio": colpo di scena sui titoli di coda

Ludovica la concorrente che è riuscita ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, venerdì 27 febbraio. Per la campionessa si è trattato della terza volta al tavolo della sfida finale, ma anche dell'ultima: ha fatto sapere di dover lasciare il programma per motivi di lavoro.

Le parole da collegare erano: maggiore, mondo, solo, attore e nebbia. Il montepremi in palio 25mila euro. Ludovica, dopo averci ragionato su un minuto come previsto dal regolamento, ha scritto la parola Cane sul cartoncino a sua disposizione. "Vorrei dire che è giusta, però poi mi ricordo di Cristian e quindi... diciamo che sono molto fiduciosa", ha detto, riferendosi a un ex campione.

Per fortuna la soluzione da lei indicata si è rivelata quella corretta. Festeggiamenti e applausi in studio. Grande entusiasmo anche sui social. Qualcuno su X ha fatto dell'ironia su un collegamento: "'Mondo cane come...' ho temuto il peggio #leredita". Qualcun altro invece: "Massì se li merita, è stata brava e non ha dato fastidio #leredita". E ancora: "Peccato, mi era molto simpatica lei #leredita"