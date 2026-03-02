L'Eredità, "farlocco": caos sui titoli di coda

Eleonora e Fiamma le due concorrenti che si sono sfidate ai cento secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 2 marzo. A spuntarla, alla fine, è stata Eleonora, che si è seduta al tavolo della ghigliottina con 200mila euro. Le parole da collegare erano tenere, orari, perdenti, rischiatutto e canestro. Mentre la cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 50mila euro.

Dopo averci ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, la concorrente da Torino ha puntato tutto sulla parola Frutti. Questa la parola scritta sul cartoncino a sua disposizione. Purtroppo, però, non era quella la parola corretta. La soluzione di questa sera era Tabellone.

I telespettatori, che sono corsi a commentare la puntata sui social, hanno mal digerito sia la soluzione offerta dalla campionessa sia sulla parola giusta della ghigliottin. "#leredità una parola che non andava con nulla.. Che gioco farlocco", ha commentato per esempio un utente su X. Un altro invece: "Frutti? Perché?". E ancora: "Boh il tabellone dei perdenti mai sentito…".