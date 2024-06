Reazione a Catena, "sempre trovato irritante": il gioco che scatena il caos

05 giugno 2024 a

I Chiuchiarelli, il trio composto da Davide, Chiara e Rita dalla Sicilia, riprovano a vincere nella puntata di Reazione a Catena in onda questa sera su Rai 1. La squadra è riuscita, nell'appuntamento di ieri, martedì 4 giugno, a vincere il primo bottino della stagione. Dopo aver indovinato l’ultima parola, infatti, sono riusciti a portarsi a casa ben 14mila euro. Le parole da unire erano Classe e Profilo. Mentre la parola in mezzo, quella da indovinare, iniziava con FO e finiva con O. La soluzione era FOTO, da molti giudicata troppo facile.

Per quel che riguarda la puntata di oggi, uno dei primi giochi è stato, come al solito "Come quando dove perché", che a quanto pare non appassiona proprio tutti. Tant'è che un telespettatore sulla piattaforma X (ex Twitter) ha scritto: "Eliminerei il "come quando dove perché” l’ho sempre trovato irritante #reazioneacatena". I campioni in carica, comunque, hanno subito fatto vedere le loro capacità riuscendo a chiudere la prima zip. Le parole da legare erano "urgente" e "virtù". In mezzo c'erano le iniziali delle due parole da indovinare, "c" e "n". I Chiuchiarelli allora hanno provato con "caso" e "necessità", che si sono rivelate le soluzioni corrette. Più complessa, invece, la seconda zip, dove le parole da legare erano "occhio" e "fa bene". I campioni hanno deciso di passarla agli sfidanti, che pure però non sono riusciti a chiuderla. Le soluzioni erano "moscerino" e "frutta".

Eliminerei il "come quando dove perché” l’ho sempre trovato irritante #reazioneacatena — federica r. (@fedram67) June 5, 2024