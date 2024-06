Otto e Mezzo, scontro Bocchino-Giannini: "Nuova Merkel", "Ti prendo in giro"

10 giugno 2024 a

A Otto e Mezzo si commenta il risultato delle Elezioni Europee. Come è noto in questa tornata elettorale il vero trionfo risponde al nome di Giorgia Meloni. Il partito del premier è arrivato primo nella corsa a Strasburgo raccogliendo quasi il 29 per cento, ben tre punti in più rispetto alle Europee.

Alle spalle di Meloni il Pd con il 24 per cento, un risultato che permette ai dem di blindare la segreteria. Poi ci sono i 5 Stelle precipitati sotto il 10 per cento e a seguire Forza Italia e Lega che hanno portato tanta acqua al mulino del centrodestra.

Ed è proprio su questi dati, quelli dei moderati, che Italo Bocchino a Otto e Mezzo spiega quali saranno le prossime mosse del premier: "Il governo è rafforzato dal risultato di Fdi e di tutto il centrodestra. Ciò significa che Giorgia Meloni potrà giocare la sua partita da una posizione di forza anche sui tavoli internazionali. È l'unico premier che cresce e dunque come avevo già detto qualche tempo fa, Meloni potrebbe essere una nuova Merkel. So benissimo che Giannini mi prese in giro per questa frase - afferma rivolgendosi all'editorialista di Repubblica, presente in studio - ma sono pronto a ripeterla". E di fatto Giannini risponde immediatamente: "Sono pronto a prenderti in giro un'altra volta...". Ma questa volta, alla luce del risultato delle Europee, Bocchino rischia di azzeccare il pronostico...