Kevin Spacey rovinato, crolla in lacrime in tv: "Non ho più soldi, la mia casa pignorata"

"Questa settimana la casa in cui vivo a Baltimora è stata pignorata, venduta all’asta": Kevin Spacey lo ha detto, non riuscendo a trattenere le lacrime, in un'intervista a Piers Morgan. Intervista nella quale ha parlato delle accuse di molestie che lo hanno travolto e della difficile situazione finanziaria che sta affrontando a causa delle numerose spese legali. "Non sono sicuro di dove vivrò adesso - ha proseguito l'attore -. Sono stato a Baltimora da quando abbiamo iniziato a girare lì House of Cards“.

Quando il giornalista gli ha chiesto a cosa fosse dovuto il pignoramento, Spacey ha ammesso: "Non posso pagare i conti”. Poi ha rivelato di essere stato quasi in bancarotta, riuscendo però a “schivarla” già un paio di volte. "Quanti soldi hai ora?", gli ha domandato Morgan. E lui ha risposto onestamente: "Non ne ho, sai come funzionano le spese legali, ne devo pagare ancora parecchie”. L'attore ha quindi spiegato di avere dei debiti per “molti milioni, la casa stessa vale diversi milioni”.

"Nessun abuso": Kevin Spacey assolto, vince in tribunale (ma la carriera è stroncata)

Nonostante le difficoltà, Spacey ha detto che cercherà "di tornare in pista". I guai per lui sono iniziati nel 2017, quando Anthony Rapp lo ha accusato di averlo aggredito all’età di 14 anni. Successivamente, però, Spacey è stato ritenuto innocente dal tribunale di New York. Da allora, più di 50 accusatori si sono fatti avanti a vari livelli nei suoi confronti. Mentre una seconda assoluzione è arrivata a Londra nel processo intentato da altri quattro uomini.