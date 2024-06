Luciana Littizzetto sorprende Papa Francesco: "Signore, dammi una buona digestione"

14 giugno 2024 a

Luciana Littizzetto, con grandi occhiali neri e vestita di un rigoroso e rispettosissimo nero, si è presentata in Vaticano per l'udienza concessa da Papa Francesco agli umoristi e ai comici.

L'attrice ha quindi letto davanti a Bergoglio il testo di una preghiera di San Tommaso Moro citata dal Pontefice, quella denominata Del buon umore.

Questo il testo: "Dammi o Signore, una buona digestione ed anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo, col buonumore necessario per mantenerla. Dammi o Signore, un’anima santa, che faccia tesoro di quello che è buono e puro, affinché non si spaventi del peccato, ma trovi alla Tua presenza la via per rimettere di nuovo le cose a posto. Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non permettere che io mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo invadente che si chiama ’iò. Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo, concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po' di gioia e possa farne parte anche ad altri".

Quindi il Papa ha reagito così: "Vi auguro il meglio, che Dio vi accompagni in questa vocazione tanto bella di far ridere. È più facile fare il comico che il tragico. Che il Signore vi benedica", ha concluso Bergoglio dopo aver stretto la mano uno a uno agli oltre cento presenti.