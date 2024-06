Serena Bortone, cala la mannaia-Rai: salta il programma. E per "Rep" c'entra solo Scurati...

19 giugno 2024 a

Le indiscrezioni si rincorrevano da tempo, ora arriva una conferma da parte di Repubblica: Serena Bortone e il suo programma Che sarà..., in onda sabato e domenica sera su Rai 3, saltano. Il format non viene confermato ed è fuori dai palinsesti autunnali, quelli della prossima stagione.

Repubblica ovviamente lega lo stop al programma al caso-Antonio Scurati in occasione del 25 Aprile, la vicenda di censura che tale non era. Vicenda per la quale Roberto Sergio, ad di Viale Mazzini, aveva detto chiaro e tondo: "Serena Bortone andrebbe licenziata". Repubblica non cita, però, i dati relativi allo share del programma, inchiodato attorno al 3%: insomma, Che sarà... non funzionava.

Negli ultimi giorni si era sussurrato anche di un ridimensionamento del format: non più in diretta e in onda solo un giorno tra sabato e domenica. Ma la Rai avrebbe propeso per la linea dura, per la cancellazione totale.

Secondo le indiscrezioni, al posto di Serena Bortone potrebbe arrivare Maria Latella, che potrebbe occupare gli spazi lasciati liberi nel weekend sulla terza rete. La domenica sera invece resterà Report, anche se le puntate potrebbero essere ridotte, di conseguenza l'inizio del programma di Sigfrido Ranucci potrebbe slittare a fine ottobre.