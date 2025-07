Raoul Bova, Martina ascoltata sugli audio: qualcosa non torna

Proprio su questo sta indagando la procura di Roma, con l'ipotesi di tentata estorsione ai danni dell'attore. "In un primo momento - spiega Monzino nell'intervista - l'idea era quella di far diventare famosa Martina, cosa che lei desiderava. Io ho fatto solo da tramite. Il materiale non è stato quindi rubato o trafugato, ma condiviso volontariamente: Martina era con me, a casa mia, ed era consapevole di quanto facevamo insieme, il passaggio è avvenuto col suo consenso diretto, senza alcuna modifica o manipolazione".

Quanto all'ipotesi di ricatto ai danni di Bova, "io non ho mai avuto intenzione di ricattare nessuno, e mai l'ho fatto, infatti non sono indagato ma semplicemente informato sui fatti come Martina e Corona". In questura, tra le varie domande, gli è stato chiesto se fosse stato lui a ricattare l'attore: "No. Mi è stato chiesto se avessi idea di chi avrebbe potuto farlo, ma onestamente non ce l'ho. Non so chi ha mandato quel messaggio anonimo a Bova, giuro. Il resto delle domande sono state generiche, sulla situazione".