Lucio Presta schiacciato dal trattore di 450 chili, "vivo per miracolo": le sue condizioni

Grave incidente per l'agente dei vip Lucio Presta, che è quasi rimasto schiacciato dal suo trattore. Stando a quanto riportato dal settimanale Novella 2000, il marito di Paola Perego, si sarebbe ribaltato con il mezzo che stava guidando in una delle sue terre a Sabina, nel Lazio. E sarebbe riuscito a salvarsi solo per miracolo. Anche se la caduta del trattore di 450 chili addosso ha comunque provocato dei danni: l'ex agente di Amadeus si sarebbe fratturato le costole e avrebbe avuto delle conseguenze anche a una spalla.

Per fortuna, però, nulla di serio o irreversibile. Questo grazie ai riflessi pronti di Presta, che a Novella 2000 ha confessato: "Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco, mi sarei schiacciato gli organi interni". Sul settimanale, poi, si legge anche che il 64enne è stato immediatamente ricoverato e che ha subito un intervento”. Ora si trova a Roma ed è in via di guarigione. A prendersi cura di lui la moglie, stando a quanto riporta Tgcom24. Mentre secondo Lapresse, dopo l'intervento, che è andato bene, Presta dovrebbe iniziare a breve la fisioterapia, che nell'arco di due mesi lo rimetterà in sesto. A causa dell'incidente, però, pare che il manager 64enne e Paola Perego dovranno rinunciare al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, previsto per il 6 luglio, e alla festa pre-nozze del 26 giugno a Milano.