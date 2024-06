Mara Venier bloccata sulla navetta: "Qualcosa è andato storto, nessuno ci dice niente"

28 giugno 2024 a

"Aspettando l'imbarco per Brindisi. Ritardo, ritardo, ritardo, ritardo": Mara Venier si è sfogata nelle sue storie Instagram, raccontando di essere rimasta a terra insieme a molti altri passeggeri all'aeroporto di Milano Linate. La conduttrice avrebbe dovuto prendere il volo delle 14.25 da Milano per Brindisi. Qualcosa però è andato storto. La situazione è degenerata in poco tempo: "Eccoci qua, adesso fermi nel pulmino da un sacco di tempo, non si sa perché... Ritardo. Dovevamo partire alle 14:25 e siamo ancora qui fermi e nessuno ci dice niente. tutti così... che dobbiamo dire?", ha detto dal bus che avrebbe dovuto trasportare lei e gli altri passeggeri all'aereo.

La conduttrice, poi, ha tenuto aggiornati i suoi follower spiegando il motivo dello slittamento: "Sono venuti adesso a dirci che dobbiamo riscendere tutti perché c'è un problema tecnico con l'aereo per cui tutti riscendiamo e non si sa quando si parte. Grazie Ita", ha concluso. In ogni caso, dopo che i tecnici sono riusciti a risolvere il problema relativo al velivolo, i passeggeri hanno potuto prendere posto. Alla fine l'aereo è atterrato a Brindisi verso le 17.20, con un'ora e un quarto di ritardo sull'orario previsto. Le stories sono state poi rimosse mentre è rimasta la prima