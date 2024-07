Mara Venier, lo sfogo: "Di me non mi piace nulla, rivedermi mi inquieta"

Roberto Tortora 09 luglio 2024 a

a

a

Dopo una stagione travagliata di Domenica In, culminata con lo scandalo del comunicato RAI letto in diretta per dissentire dalle dichiarazioni dei cantanti Ghali e Dargen D’Amico contro le guerre, per Mara Venier è arrivato il tempo di un meritato relax, prima di riprendere in mano le redini del programma di RAI 1 anche l’anno prossimo. Intervistata dal Corriere della Sera, la “Zia” della televisione italiana, punto di riferimento per tanti telespettatori, si è raccontata con franchezza. A partire dalla sua gioventù: “Eravamo felici e non lo sapevamo, avevamo poco, ma avevamo tutto anche se dovevamo fare i conti con i soldi. Sono quella che sono perché ho quel vissuto e arrivo da lì”.

A 17 anni Mara Venier, all’anagrafe Mara Povoleri, rimase incinta per la prima volta: “Ho incontrato questo ragazzo in piazza Ferretto, la piazza principale dove facevamo le vasche e ho frainteso la prima cotta dell’adolescenza con l’amore per sempre. All’epoca facevo la parrucchiera e lui era bellissimo: sono rimasta incinta praticamente subito, manco sapevo come si facevano i bambini. I miei genitori? Non avevo il coraggio di dirglielo, e infatti non dissi niente, non ne abbiamo mai parlato, anche se avevano intuito, ma prevaleva il contesto, la vergogna, lo scandalo. I miei amici – spiega la conduttrice veneziana - mi dicevano che non potevo tenere Elisabetta, ma ancora una volta ho fatto di testa mia. I miei dovettero firmare per il matrimonio ‘riparatore’, perché ero minorenne. Il 13 giugno del ‘68 mi sposai e Francesco la sera stessa mi mollò per andare a Roma per fare l’attore. Quasi un anno dopo chiese la separazione. Andai a Roma e mi innamorai subito”.

"Qualcosa è andato storto, nessuno ci dice niente": bloccata sulla navetta, lo sfogo di Mara Venier

Mara Venier, poi, parlando di sé ha confessato: "Non so darmi dei giudizi. Sinceramente mi detesto sempre in tutto quello che faccio, non mi piaccio mai. Mi sono vista nella serata per Padre Pio e non ho dormito tutta notte da tanto non mi piacevo". E ancora: "Non mi piace niente di me. Cambierei tutto, sono sempre stata molto insicura. Il rivedermi mi inquieta. Non mi sopporto. Mentre amo la Mara che sta a casa, che adora cucinare per gli amici, che pulisce, quando mi rivedo truccata, pettinata, con il tailleurino, penso che avrei potuto fare meglio. Ho sempre paura di sbagliare, di non essere all’altezza".