Calcutta, "per non essere stuprate": clamoroso, così il cantante ha salvato le sue fan

Per un fan accanito di Calcutta, avere l'opportunità di andare a sentire un suo concerto deve essere un'emozione indescrivibile. Cantare a squarciagola "Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo", magari attivando la luce del proprio telefono e agitandola al ritmo di "Del Verde". Ma dopo l'evento spetta a tutti il ritorno a casa. E alle volte - purtroppo - può capitare di incontrare qualche malintenzionato, pronto a pedinare anche un gruppo di ragazze.

È quello che è successo a una piccola comitiva di giovani che, dopo l'esibizione del cantante di Latina, stavano attendendo il treno di ritorno per casa. Un uomo ha cominciato a seguirle in piena notte. Ma per fortuna ci ha pensato lo stesso Calcutta a gestire la brutta situazione e a mettere in sicurezze le sue fan. "Pov: dopo il concerto di Calcutta vai in stazione alle due di notte, incontri Calcutta e lui ti propone di aspettare il treno nella reception del suo hotel per non essere stuprate", questo il messaggio inserito nel video postate dalle ragazze su TikTok. "Ci ha letteralmente salvate da un tipo appostato che ci ha mezzo seguito con un auto", ha commentato una delle fan.

Sui social sono fioccati commenti a favore dell'artista di Latina. "No vabbé, che fortuna! Piango", scrive un utente. "Edo (Calcutta, ndr) non poteva che essere così", sostiene un altro. Dello stesso avviso anche Medex: "Che amore che è, piango!".