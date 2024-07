Chiara Ferragni, "ci ho pensato ogni giorno": il ritorno sui social spiazza tutti

16 luglio 2024 a

Sembra passata una vita da quando Chiara Ferragni regnava su Instagram come regina incontrastata delle influencer. Poi, dopo il pandoro-gate e la separazione dal marito Fedez, ha preferito scegliere un "basso profilo", optando per TikTok, forse il social più in voga tra la Gen Z. Ma eccola tornata sulla sua piattaforma preferita, con una carrellata di foto direttamente dalle sue vacanze. "Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere”, si legge nella descrizione al post di Ferragni.

L'imprenditrice digitale ha deciso così di aprire il suo cuore, dopo un periodo tormentato. "Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti e in tutti gli strani giochi del destino - ha spiegato Ferragni -. Sussurrata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera e autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere".

Tra le foto proprio la prima frase, scritta su un libro come dedica, firmata "V.". Che sia la sorella Valentina o qualcun altro? E cosa vorrà dire l'influencer con il "non voler smettere"? Una cosa è certa: si tratta di un messaggio contro chi tifa per la sua caduta.