Lele Mora piccantissimo su Fabrizio Corona: "Sesso? Io non giuro mai"

Lele Mora torna a far parlare di sé, concentrandosi in particolare sulla sua relazione con Fabrizio Corona, che lo aveva una volta definito "il mio burattino", negando qualsiasi coinvolgimento di natura sessuale tra loro. Nel video di anticipazione del podcast Gurulandia, l'ex agente dei vip ripercorre la sua carriera, dalle origini fino al mondo dello spettacolo.

Parlando di Corona, afferma "È stato un amore platonico per 20 anni". Alla domanda del conduttore Marco Cappelli su eventuali rapporti sessuali con Fabrizio Corona, Mora risponde fermamente: "No". E quando Cappelli insiste chiedendogli se giurerebbe su qualsiasi cosa al mondo, Mora replica: "Io non giuro mai".

In un altro video di anticipazione, sempre sui social del podcast, Cappelli dice a Mora: "Non capita tutti i giorni di intervistare una persona...". Mora completa la frase: "Uno che abbia incontrato tanta gente particolare come me. Da sua santità al suo tentatore", ribadendo la sua esperienza unica nel mondo dei vip.

Lele Mora, l’agente più influente del panorama vip, è la mente dietro i personaggi più amati e controversi dei primi anni 2000. Oggi ha 69 anni, di cui uno e mezzo trascorso in carcere per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. Fabrizio Corona ha iniziato la sua carriera come protetto di Mora, ma nel 2014 il manager ha svelato di aver avuto una relazione sentimentale con l'ex re dei paparazzi, affermazione poi smentita dallo stesso Corona.