Meloni, "sentita in tribunale" nel processo per diffamazione a Corona

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà sentita davanti all'ottava sezione del Tribunale di Milano nel processo per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona e del giornalista Luca Arnau per un articolo comparso a ottobre 2023 sul sito Dillinger.it in merito a una presunta relazione sentimentale tra lei e il deputato catanese di Fratelli d’Italia Manlio Messina. Il nome della premier, che si è costituita parte civile contro l’ex fotografo dei vip, compare nella lista testimoni del pm Giovanni Tarzia e del difensore di Corona, Ivano Chiesa.

L’avvocato che assiste Meloni, Luca Libra, ha spiegato che chiederà che l’esame della premier venga svolto da Palazzo Chigi, come previsto dal codice di procedura penale. La prossima udienza è stata fissata per il 16 giugno, quando sarà sentito Messina, a sua volta parte civile nel processo e presente anche oggi in aula. “Non si può inventare una notizia di sana pianta solo per fare follower, non si gioca con la vita delle persone. Persone sposate, che hanno figli… Siamo due cittadini che sono stati denigrati”, ha commentato il deputato con i cronisti al termine dell’udienza.