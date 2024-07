Sanremo 2024, "persi 6,5 milioni di voti". Ma... una doccia gelata per i fan di Geolier

25 luglio 2024 a

Dopo mesi di attesa, la conferma: sono 6,5 milioni i voti non conteggiati al televoto della finalissima dell'ultimo Festival di Sanremo, l'ultima di Amadeus sul palco dell'Ariston. Ma Geolier - anche se quei voti fossero stati conteggiati correttamtente - non ce l'avrebbe comunque fatta a vincere la 74esima edizione del festival della canzone italiana. È questo quanto emerge analizzando i numeri resi pubblici dall'AgCom, in una ricerca condotta sul corretto svolgimento delle operazioni di conteggio dei voti.

I fan dell'artista napoletano, dunque, si possono mettere una volta per tutte l'anima in pace, con tanti saluti al piagnisteo collettivo che seguì la kermesse, quando un nutrito fronte puntava il dito e accusava il Festival per una (inesistente) vittoria rubata.

Ma procediamo con ordine. Geolier aveva strappato il secondo posto con il 60% delle preferenze del pubblico a casa. E quando l'Agcom ha confermato il mancato conteggio di 6,5 milioni di voti, in molti hanno rilanciato la teoria del complotto: aveva vinto Geolier! Peccato che, come accennato, sia tutto falso.

Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, la finalissima di Sanremo, qualcosa al televoto è andato storto. Su questo non ci sono dubbi. E AgCom conferma: "A fronte di un numero di voti mediante SMS contabilizzati pari a circa 3 mln, il numero di SMS effettivamente pervenuti alla piattaforma è stato di circa 9,5 milioni". Il risultato? Ben 6,5 milioni di voti sono andati persi. Non a caso furono tantissimi gli utenti che lamentavano di non aver ricevuto il messaggio di conferma del voto.

L'ente ha anche fatto sapere che, però, per 4,3 milioni di voti era stato "superato il limite dei 5 voti validi, con la conseguenza che i voti potenzialmente validi e non elaborati erano pari a circa 2,2 milioni". Tradotto: ogni singola utenza telefonica poteva esprimere 5 voti, e 4,3 milioni di voti erano arrivati da numeri che avevano votato più di cinque volte. Ma, come spiega nel dettaglio FanPage, a causa della giuria tripartita (televoto, sala stampa, tv e web) e del peso percentuale di ogni singola giuria sull'esito finale della kermesse, nemmeno nel caso assurdo in cui i 2,2 milioni di voti validi non conteggiati fossero finiti tutti, nessuno escluso, all'autore di I p' me tu p' te, Geolier avrebbe vinto. Avrebbe vinto anche in quel caso La Noia di Angelina Mango.

Il caso è chiuso insomma. Certo, la Rai in ogni caso non ha rimediato una grande figura. Il motivo dei problemi nel conteggio al televoto è da attribuire all’inaspettato flusso di voti, ben più grande di quello che il sistema utilizzato potesse elaborare. "L'autorità ha ritenuto di richiamare la RAI a una revisione del Capitolato tecnico della piattaforma del Televoto, con riferimento alla capacità di elaborazione di più elevati flussi di voti mediante SMS, in modo da prevenire futuri analoghi disservizi, comunicando all’Autorità le azioni intraprese", così ha concluso l'Agcom. Insomma, l'anno prossimo cerchiamo di fare meglio.