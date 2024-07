Serena Bortone e lo specchio, "vediamo chi ci tiene di più". Le clamorose parole di Pistoletto

27 luglio 2024 a

Lo aveva detto e lo ha fatto. A Serena Bortone deve essere piaciuto proprio tanto quello specchio firmato dall'artista 91enne Michelangelo Pistoletto, tanto che se lo è portato a casa e ora lui minaccia di riprenderselo. "Sono disposto a chiedere di ridarmi in mano questo oggetto", ha tuonato l'autore.

Ma facciamo un passo indietro. È il 14 marzo del 2023 e la conduttrice nel corso del programma Rai di Luca Monaco Oggi è un altro giorno consegna a Pistoletto uno specchio. L'artista a quel punto inizia a tirare fuori tutto l'estro di cui è capace e inizia a disegnare sul vetro.

La Bortone non sta più nella pelle e si prenota subito l'opera d'arte: "Io questo poi me lo porto a casa: è mio lo specchio". La vicenda era saltata fuori dopo che il Fatto Quotidiano aveva fatto uscire un articolo in cui spiegava come la conduttrice si fosse portata a casa il gioiello moderno. Un gioiello che la Bortone ha esibito sulle pareti di casa sua, come si è visto in occasione di una puntata della rubrica "A casa di." su Repubblica.

Il volto televisivo non ci sta e tramite il suo entourage fa sapere che lo specchio era di sua nonna e che per anni era stato custodito in una casa di famiglia ad Anzio. Insomma, ormai il polverone è stato sollevato e Michelangelo Pistoletto ha deciso di rivendicare la sua opera. "Lo specchio l’ho firmato come testimonianza del fatto che fossi in trasmissione quella sera, nulla di più". E ancora:"Lo specchio è mio".

Dalla Rai per ora tutto tace, ma l'artista, come ha riportato Repubblica, ha lanciato una proposta alquanto singolare: "tagliamo in due l’oggetto, firmo anche l’altra metà, così ne hanno una per uno. Oppure vediamo chi ci tiene di più", afferma con ironia l'artista per cui resta comunque tutto "assurdo, è un controsenso che quel simbolo di armonia sia diventato un elemento di discordia — si dispiace — Comunque sono a disposizione per vedere di risolvere questa faccenda. Sono qui, mi facciano sapere". Nel frattempo, i componenti di Fratelli d’Italia nella commissione di vigilanza Rai annunciano un’interrogazione.