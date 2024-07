Parigi 2024, Aya Nakamura? La donna con cui Macron 'dichiara guerra' a Marine Le Pen

27 luglio 2024 a

Nella discussa e discutibile cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Parigi 2024 c'era anche Aya Nakamura: si tratta della cantante di lingua francese più ascoltata nel mondo.

Bionda, pelle nera, sandali spartani e un abito di piume dorate, si è esibita al fianco della Guardia Nazionale, terminando il suo show sull'attenti, proprio come tutti i suoi ballerini. Un'esibizione molto contestata dalle destre in Francia, poiché la Nakamura non rappresenterebbe il "modello francese".

Tra chi la ha criticata, Marine Le Pen, che ha attaccato la Nakamura dopo che l'artista era stata selezionata da Emmanuel Macron in persona per la cerimonia d'apertura. Aya è stata naturalizzata francese nel 2021 ed è stata contestata anche dal gruppo di estrema destra dei Les Natifs (I Nativi), "Niente da fare, Aya. Qui siamo a Parigi, non al mercato di Bamako", la avevano dileggiata.

Quindi le critiche di Reconquete, altro partito sovranista: "Si vuole rappresentare la Francia multiculturale, la Francia che non canta in francese. Perché si può amarla o meno, ma questa cantante non canta in francese". Già, una scelta, quella di Macron, che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco del dibattito politico francese