Pomeriggio 5 News, Simona Branchetti scoppia a piangere in diretta

03 agosto 2024 a

a

a

Sono passati solo pochi mesi da quando la giornalista Carlotta Dessì è morta a causa di un brutto male. La giovane collega è deceduta lo scorso 6 febbraio dopo aver lottato contro una malattia che le ha tolto sogni e speranze.

E da quel giorno sono in tantissimi a non averla mai dimenticata. E non l'ha fatto nemmeno la sua piccola cittadina natale che ha deciso di intitolarle una piazza di Gergei. Ad annunciarlo è stata la conduttrice di "Pomeriggio 5 News", Simona Branchetti, che commossa ha ricordato la collega in studio: "Era un'amica vera". La conduttrice ha spiegato nel corso della puntata che "il paese sardo rende onore a Carlotta, la nostra collega e giornalista. Ha lavorato con me tanto tempo sia al TG5, a "Morning News", a "Pomeriggio Cinque" che avrebbe tanto voluto fare insieme a noi. Il prefetto della provincia di Nuoro ha autorizzato l'intitolazione di una piazza a Gergei, che si chiamerà piazza Carlotta Dessì".

La presentatrice di Pomeriggio Cinque News appare palesemente emozionata e con la voce rotta dal pianto ha aggiunto:"La ricordiamo tutti con grandissimo affetto - ha detto -. Scusatemi, ma Carlotta era un'amica vera".