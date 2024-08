Mara Venier, ancora in ospedale. Il secondo intervento che preoccupa i fan

08 agosto 2024 a

Sono mesi complicati per la conduttrice di Domenica In, Mara Venier, che dopo l’intervento del 16 luglio a un occhio per la cataratta si trova nuovamente ricoverata in ospedale.

A farla penare questa volta non è la vista, ma qualcos'altro su cui c'è ancora il massimo riserbo. A precisare che non si tratti dell'occhio è stato il marito, Nicola Carraro, che rispondendo a un commento social sotto il post pubblicato su Instagram ha spiegato che la moglie ha subito un intervento di altra natura. Anche Mara Venier ha replicato al messaggio di un utente specificando che non si tratta di cataratta.

La zia più amata d'Italia non ha ancora spiegato le motivazioni del ricovero e si è limitata a ringraziare il professore Andrea Cusumano, presso la clinica Pio XI: "La mia estate...secondo intervento, grazie di cuore prof Andrea Cusumano e a tutto il suo staff". Intanto, i suoi fan continuano a manifestare il proprio affetto scrivendole moltissimi messaggi di conforto. "Forza Zia Mara! Siamo tutti con te", scrive un utente. "Buon recupero", è l'augurio di un altro ammiratore. Ma a sperare che Mara Venier si riprenda sono anche i colleghi di lavoro. Da Serena Bortone, Vanessa Incontrada e Frank Matano hanno lasciato un cuore sotto la foto pubblicata dalla conduttrice.