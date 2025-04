Domenica In, "chi mi ha tradita": Asia Argento sconvolge Mara Venier

Asia Argento e Anna Lou Castoldi sono state ospiti di Mara Venier, nel corso della puntata di Pasqua di Domenica In. Le due hanno raccontato ai telespettatroi del programma televisivo in onda su Rai 1 il rapporto madre-figlia: "Siamo tanto legate e ci siamo sempre l'una per l'altra". "Sono una mamma presente. Molte volte, si pensa che i figli siano un'estensione di noi stessi ma non è così, io l'ho sempre lasciata scegliere ciò che voleva", ha spiegato Asia Argento. "Sì, mamma mi lascia molto libera, vuole il mio bene. Anche sotto il punto di vista amoroso, a lei basta sapere che io sto bene e sono felice. Poi, se vede qualcosa di strano, magari, non fa entrare in casa quella persona", ha replicato Anna Lou scherzando.

Poi la padrona di casa ha chiesto all'attrice come fosse stato il suo amore con Morgan. "Era un bel ragazzo, era geniale e ci stimolavamo tanto a vicenda. Eravamo due ragazzi diversi da tutti e siamo stati la spalla l'una dell'altro, abbiamo vissuto un bell'amore davvero", ha raccontato Asia. Dal loro amore è nata Anna Lou, che ha spiegato: "Sono molto fiera di avere due genitori come loro, hanno due personalità molto forti che, magari, potrebbero risultare pesanti ma io sono davvero fiera di loro, di come mi hanno cresciuta".