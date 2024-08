Fiorello irriconoscibile: la foto in vacanza in Sardegna diventa virale

13 agosto 2024 a

Capelli lunghi e brizzolati, barba incolta e pelle ambrata. Fiorello è irriconoscibile. Il conduttore e showman più noto d’Italia dopo un soggiorno in Sicilia, si è presentato in Sardegna, nell'iconico Forte Village con un look che ha lasciato tutti a bocca aperta. Al suo arrivo in molti gli hanno chiesto la foto di rito e lui come sempre non si è tirato indietro, ma c'è un particolare che ha scatenato l'ilarità del web: la somiglianza a un altro famoso della tv, l'imprenditore Flavio Briatore.

I due sono sempre stati così diversi, ma ora c'è sicuramente qualcosa che sembra accomunare i due: i capelli sale e pepe e la barba da vecchio marinaio di porto. Ma c'è anche chi sui social l'ha paragonato a Tom Hanks nel film Cast Away.

A postare la foto del nuovo Fiorello è stato uno chef del resort dove il conduttore incontra spesso il collega e presentatore tv Amadeus. Chissà se lo riconoscerà...

