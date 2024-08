Matilde Gioli, la foto in ospedale con la gamba ingessata: "Starò a riposo per un po'"

20 agosto 2024 a

a

a

Non sarà una estate tranquilla quella dell'attrice Matilde Gioli che sui social ha condiviso un post in cui appare costretta su un letto d'ospedale con la gamba destra ingessata e l'altra avvolta da una calza antitrombo.

Tantissimi i messaggi d'affetto e vicinanza per la donna che a corredo della foto ha scritto: "Starò a riposo per un po'". La donna non ha rivelato la causa del trauma all'arto e non ha fornito ulteriori dettagli sui tempi del ricovero. Di certo c'è che l'attrice dovrà stare per un po' di tempo lontana dai set e dalla tv. A consolarla restano i suoi fan che sui social continuano a non farle mancare il loro profondo affetto. "Che hai combinato? Buona guarigione", "Povera, buon pronto recupero".

"Quanto mi resta da vivere": tumore al pancreas, la dolorosa rivelazione di Eleonora Giorgi

"Un abbraccio. Vogliamo vederti in tv in splendida forma", scrivono alcuni follower. Il volto tv non sembra però farsi scoraggiare dalla brutta avventura e nelle foto appare serena e sorridente. L'attrice, classe 1989, ha recitato in numerosi film e serie televisive di successo quali Gomorra, Doc e Fernanda.

"Mai tranquilla": Mara Venier, la foto con l'occhio bendato preoccupa i fan | Guarda

Guarda qui il post di Matilde Gioli