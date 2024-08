Bec Hardgrave in ospedale per colpa di un cetriolo: "Non fate come me, è pericoloso"

21 agosto 2024 a

Tutta colpa di un cetriolo e di quella maledetta voglia di imitare gli chef che spopolano sui social. E così questa volta qualcuno è finito in osedale. Stiamo parlando della famosissima content creator australiana, Bec Hardgrave, di Brisbane. La ragazza, postando un video su Tik Tok, ha usato una mandolina appena acquistata per affettare proprio un cetriolo, ma il tutto è finito con un ingresso d'urgenza al pronto soccorso. In un video pubblicato su TikTok, Bec ha raccontato l'incidente, mostrando prima il momento in cui stava utilizzando la mandolina e poi il disastro: la mano fasciata in ospedale con qualche punto di sutura.

"Mi ero ripromessa di non cadere vittima di un’altra tendenza, ma eccoci qui", ha confessato la donna nel suo video. Mentre cercava di affettare un cetriolo, infatti, si è tagliata una parte della mano, raccontando nei commenti al video come "la pelle sia stata affettata come il cetriolo stesso". E ancora: "Avevo appena comprato quella mandolina e non avevo aperto del tutto la scatola. Ma dentro c’era una protezione per evitare di tagliarsi". A innescare lo spiacevole incidente sono state le ricette di Logan Moffitt, lo chef-tiktoker diventato celebre per le sue "cetriolate del giorno", semplici ricette a base di cetriolo che sono ideali per preparare pranzi o cene a basso contenuto calorico. Infatti il cetriolo ad esempio è tra gli ortaggi consigliati per i diabetici. Una delle sue creazioni più celebri è il "sushi di cetriolo", che ha attirato milioni di visualizzazioni.