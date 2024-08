Povia, concerto annullato a Nichelino: "Perché non posso cantare", un caso

26 agosto 2024 a

"Concerto annullato numero 40, questa volta a Nichelino, in provincia di Torino". Così, con un video pubblicato su Instagram, Povia ha denunciato la cancellazione della sua partecipazione a un evento nel comune piemontese. Il cantante ha spiegato che era stato organizzato un talent per il prossimo 20 settembre. Povia avrebbe dovuto far parte della giuria e poi l’esibizione. La sua partecipazione, però, è stata cancellata.

"Viene presentato il progetto in giunta, qualcuno si mette di mezzo e mette un veto", ha spiegato nel video. "Lo dico senza polemica. Non mi piace soffrire in silenzio, mi piace condividere queste cose con voi", ha aggiunto, rivolgendosi ai follower sui social. "Fa male dentro - ha poi evidenziato Povia - perché non ho fatto niente di male. Sono una persona che ha idee, le espone con canzoni, mi piace trasformare in musica tematiche che nessuno mette più in musica perché altrimenti si chiudono le porte".

"Un concerto già contrattualizzato, con la locandina - ha spiegato -, viene dal giorno alla notte annullato. E poi dicono pure che pagano lo stesso ma io non voglio soldi per un’esibizione che non ho fatto. Vorrei esibirmi. Fa male vedersi annullato un concerto per i soliti motivi ideologici. Ormai mi hanno messo l’etichetta di ’quello di destrà. Rispondo sempre - ha aggiunto - che tra destra e sinistra sono del centro storico". Il sindaco, Giampiero Tolardo, ha affermato: "Povia ha idee inaccettabili, lontane dai valori della democrazia".