Venditti, parla il padre della ragazza insultata: "Cosa mi ha detto al telefono"

27 agosto 2024 a

a

a

La reazione di Antonello Venditti nel corso del suo concerto ha suscitato l'indignazione di molti. Dopo la gaffe sul palco di Barletta in cui dà delle maleducata a una ragazza disabile, il cantautore, compreso l'errore, ha chiamato personalmente la giovane Cinzia, una donna con tetrapresi spastica, una forma di paralisi molto grave che coinvolge la muscolatura di tutti gli arti.

A intervenire ora è stato il padre della fan del cantante che ha spiegato di aver accettato insieme la moglie le scuse dell'artista. Antonello Venditti "ci ha telefonato per scusarsi dell'accaduto, ha spiegato che non era sua intenzione offendere mia figlia e che pensava si trattasse di un contestatore nella folla", ha raccontato Ruggiero Vino a Repubblica. "Abbiamo poi capito che si era trattato di una incomprensione, magari ingigantita dai social. Ha aggiunto che si farà perdonare".

"Vieni qui, str*** di m***": Venditti-choc, insulta fan disabile, scoppia il finimondo sui social | Video

Il padre ha poi continuato spiegano al quotidiano che "lui non ha capito cosa intendeva lo steward parlando di ragazzo speciale. Ma per me non è una ragazza speciale, è mia figlia e non potrei amarla di più. Due giorni prima eravamo andati a vedere i Pooh e Cinzia si era divertita tanto. Loro l'avevano anche salutata e coinvolta, purtroppo domenica è successo questo episodio", ha osservato l'uomo che ha anche precisato: "Io non ho rancore, tutti sbagliamo sulla Terra - ha concluso -. Se una persona si accorge di aver sbagliato è giusto accettare le scuse. Io e mia moglie le abbiamo accettate".