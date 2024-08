Alessia Morani e il Volo, il Pd deraglia: "Una vergogna"

29 agosto 2024 a

Insomma, il concerto del trio il Volo sta facendo impazzire la sinistra che non riesce proprio a farsene una ragione. Dopo le critiche avanzate da Anthony Barbagallo, segretario del Pd in Sicilia che ha detto che il partito chiederà conto di quanto speso ora ad attaccare il gruppo musicale è la dem Alessia Morani che su X ha scritto: "Sono ad Agrigento: la città piena di rifiuti e non c'è acqua. Ma il sindaco fa il concerto con il cappotto. Questa sarà la prossima capitale italiana della cultura. Una vergogna", ha tuonato la Morani.

Il 31 agosto il pubblico dovrà infatti rispettare un dresscode ben preciso: "abiti di colore preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti e gonne lunghe, camicie a manica lunga per gli uomini, capispalla o scialle per le donne". L'evento, infatti, sarà trasmesso su Canale 5 la sera di Natale. Gli organizzatori consigliano inoltre di lasciare a casa i ragazzi sotto i 14 anni. Ma c'è anche chi ha provato a fare dell'ironia sulla questione dell'outfit.

"Chiederemo conto". Il Volo in concerto? Crociata del Pd, compagni in caduta libera

Sulla pagina creata da Coopculture per la vendita dei ticket si legge: "Una spolverata di neve sulla Valle dei Templi? Non si arriverà a questo, ma che l’atmosfera natalizia regnerà sovrana… è certo. Tanto che Piero, Ignazio e Gianluca (Barone, Boschetto e Ginoble, i tre componenti de Il Volo ndr) pregano il pubblico di attenersi al “dress code” adeguato a una ripresa internazionale che sarà poi trasmessa durante le feste".