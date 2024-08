Annalisa spiazza tutti: "Voglio prendermi del tempo lontana dai riflettori"

Roberto Tortora 29 agosto 2024 a

Tanti concerti, tante hit di successo, tanta popolarità. Adesso, però, per Annalisa Scarrone, conosciuta da tutti semplicemente come Annalisa, è tempo di fermarsi. La cantante savonese ha infatti annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica. Non uno stop vero e proprio, ma un momento di tranquillità tra il tour appena concluso e l’album di inediti cui lavorerà in autunno. Gli ultimi due anni sono stati eccezionali per lei, ora è necessario per lei ritagliarsi del tempo per sé ed i suoi cari.

L’annuncio è stato fatto durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui Annalisa ha dichiarato: “Finita l’estate voglio rifiatare un attimo. Vorrei godermi di più gli affetti. Ma devo dire che ci sono sempre, a partire dai miei genitori e mio marito, che quando possono vengono ai concerti. Mi piacerebbe tornare più spesso a Carcare, il paesino di 5mila abitanti dove sono cresciuta, per vedere i miei amici storici. Ogni volta è bello: siamo legati, lì sono solo Annalisa e basta, faccio cose di tutti i giorni, come andare al bar e fare aperitivo con loro, andare a prendere il caffè vestita male, in totale serenità… a nessuno, lì, frega niente di me, ed è appagante. Attenzione, però, voglio rifiatare, non fermarmi”.

E infatti la Scarrone non si ferma praticamente da quando aveva 8 anni e cominciò a suonare la chitarra e a frequentare i primi corsi di canto. Nel 2004 gli esordi, collaborando al fianco del jazzista Dino Cerruti. Da lì una progressiva scalata verso il successo, che l’ha portata, anche passando attraverso Amici di Maria De Filippi, sul palco del Festival di Sanremo per ben 6 volte. Quest’anno ha vinto il Global Force ai Billboard Women in Music Awards 2024. Nel mezzo, ha trovato il tempo per laurearsi in Fisica all’Università di Torino. Anche se, più degli atomi, è stata affascinata e sedotta dalle note.