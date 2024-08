Antonello Venditti, dopo la gaffe della ragazza disabile: "Sono nudo come un verme"

31 agosto 2024 a

"Vorrei tranquillizzarvi. Non sono un mostro". Inizia così il video registrato da Antonello Venditti in cui torna sulle polemiche scaturite a seguito della gaffe al suo ultimo concerto a Barletta. Venditti è tornato a esibirsi a Catania dove ha espresso il suo dispiacere per quanto avvenuto. "Non sono io quello lì. Non so che fare. Sono nudo come un verme e alla gogna di tutti, questo non è bello", ha detto il musicista.

"Però io ho le spalle larghe, se fosse capitato a un ragazzo, una ragazza, che sta cominciando…? Sentirmi toccato da questo mi ha fatto male, costretto per un equivoco a scusarmi con tutti e fare la parte del mostro senza che qualcuno possa realmente difendermi, io ho solo questa: la voce, la volontà e il cuore, e qualche volta anche il coraggio", si è sfogato così il cantante romano che ha poi aggiunto: "Sta montando una polemica scema, stupida. Io ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza, pensavo fosse una semplice contestazione politica alla quale io sono abituato. Ho risposto in maniera molto violenta".

Al concerto di ieri c'era anche Cinzia, la ragazza disabile a cui Antonello Venditti aveva risposto male e come promesso il cantante si è fatto perdonare. "I genitori hanno avuto i miei pass e tutto. Onestamente sono sconvolto, mi metterei a piangere".