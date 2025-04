Filippo Turetta, choc a Barletta: nei bagni scritte che inneggiano al killer

Orrore a Barletta. Al liceo classico Casardi sono spuntate scritte sessiste e inneggianti a Filippo Turetta nei bagni femminili. A scoprire e denunciare l'accaduto gli stessi studenti. Tutto ha avuto inizio dalla chiusura dei bagni maschili per problemi strutturali. Da quel momento, alcuni studenti hanno cominciato a utilizzare i bagni femminili. Proprio lì, sui muri, è apparsa la scritta "W Turetta", l'assassino di Giulia Cecchettin.

Immediata la reazione dell'istituto. Il rappresentante, Francesco Strignano, parla di "una situazione che ha scosso tutti, indistintamente, ragazzi e ragazze. È un atto indegno, indegno di questo edificio e di ciò che rappresenta. La maggior parte degli studenti lo ha condannato fermamente. Noi vogliamo capire chi siano i responsabili. E chiediamo alla scuola: non si minimizzi. Non si può parlare di libertà di espressione di fronte a messaggi così pericolosi". Strignano ha anche aggiunto: "Un'azione come questa va condannata a tutti i livelli. La scuola è il luogo in cui si impara a rispettare l'altro. Anche se siamo adolescenti, anche se non conosciamo ancora a fondo tutte le regole della convivenza civile, vogliamo che vengano rispettate. Il rispetto è fondamentale".