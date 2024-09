Luana Ravegnini ribalta tutto: "Perché con Claudio Lippi è finita", la rivelazione 23 anni dopo

02 settembre 2024 a

A 55 anni Luana Ravegnini è ancora bellissima, forse ancora di più di quando, poco più che ventenne, arrivò sulla ribalta televisiva nazionale. "Mangio sano sempre, sgarro con una carbonara solo ogni tanto, dormo tanto, non esco la sera. E leggo tanta letteratura scientifica sulla longevità attiva e seguo tutti i consigli che ci trovo", spiega lei al Corriere della Sera. Insomma, la conduttrice perfetta per Check-up, il programma della domenica mattina di Rai 2.

La sua è stata una ascesa molto rapida: l'esordio sempre su Rai 2 con Renzo Arbore nel 1987, il lavoro a fianco di Corrado, i film con Christian De Sica. A livello professionale e personale, però, l'incontro più importante della sua vita è stato quello con Claudio Lippi.

"Ero stata la sua valletta a Il pranzo è servito e fra noi non c’era mai stato nulla, ma quando andò a Tmc mi chiamò, andai a lavorare con lui a Milano e galeotta fu Milano. Siamo stati insieme sette anni". La loro storia è stata molto chiacchierata, così come la separazione: "Avevamo aspettative di vita diverse, lui aveva già una famiglia alle spalle, due figlie, io non avevo figli e lui decise che, per il mio bene, sarebbe stato meglio che ci separassimo, ma sui giornali uscì il contrario, che l’avevo lasciato io e che l’avevo fatto soffrire. Non ho mai voluto rettificare, mi dissi: pensassero quello che voglio".

Per molti anni, la Ravegnini è stata lontana dalla tv. Il motivo? Una scelta di vitae di cuore: "Ho seguito a Londra mio marito, che aveva ricevuto una proposta allettante di lavoro lì. Ho dato priorità alla famiglia, volevo che mia figlia crescesse col padre accanto. È stato un sacrificio: ho vissuto una città meravigliosa che, nonostante la meraviglia, non è riuscita a colmare il vuoto lasciato dalla mancanza dei miei amici, dei miei genitori, di Roma, della quale mi è mancato tutto. Ma non mi sono pentita".