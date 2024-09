L'Aria che Tira, lite tra Ravetto e Fusani: "Ragazzo italianissimo", "E quindi?!"

02 settembre 2024 a

Nervi tesi a L'aria che tira, su La7, con un vivace scontro verbale tra Claudia Fusani e Laura Ravetto su due fatti di cronaca che hanno sconvolto l'Italia: l'omicidio di Sharon Verzeni e la strage in famiglia a Paderno Dugnano.

Riguardo al primo caso, su Moussa Sangare, il killer della 33enne di Terno d'Isola uccisa "per caso" nella notte tra 28 e 29 luglio scorso, si è già scritto e detto di tutto. A sinistra, hanno colto la palla al balzo per bombardare Matteo Salvini, vicepremier e segretario leghista reo di aver ricordato sui social il suo essere cittadino italiano di origine straniera. "Al solito c'è stata troppa fretta nel fare questo tweet e si sbaglia, c'è stato un errore di cinismo e sciacallaggio", assicura la Fusani, firma del Quotidiano del Sud in collegamento con la trasmissione. "Eh certo", commenta a bassa voce la Ravetto, deputata della Lega in studio. "Per esempio c'è stato un ragazzo di 17 anni - aggiunge la giornalista riferendosi alla strage di Paderno Dugnano -, italianissimo anche nel colore della pelle, che ha sterminato una famiglia". "E quindi? - la incalza la Ravetto -. Lei non salga sul piedistallo a dire chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato. Lei può non essere d'accordo ma non chi sbaglia... I compagni che sbagliano...".

Per la cronaca, poche ore prima ma a Stasera Italia, su Rete 4, anche l'eurodeputato del Pd Dario Nardella aveva sposato in toto la tesi-Fusani sul parallelo Sharon-Paderno: "Matteo Salvini ha denunciato questo omicidio tenendo a ribadire che il possibile omicida fosse di origini stranieri. Però allora ci sono stati tanti omicidi. Si sta parlando in queste ore del triplice omicidio a Paderno Dugnano, vicino a Milano, da parte di un 17enne. Un tragedia consumata in famiglia, un fatto efferato. Salvini non ha fatto la stessa denuncia. O lo fai sempre oppure se lo fai guarda caso quando c'è un omicida guarda caso di nazionalità italiana ma si tende a sottolineare di origine straniera... come a dire: - è inutile girarci intorno - avvengono queste cose perché in Italia ci sono gli immigrati, beh - ha poi concluso - allora è chiaro che è tendenzioso".