Referendum, la teoria di Igor Taruffi del Pd: "Io sto ai numeri..."

Il Partito democratico dà i numeri, nel vero senso della parola. Nonostante il referendum abbia visto la partecipazione di un misero 30 per cento, una cifra ben lontana dal quorum sperato, la sinistra esulta. Tutto vero. Basti pensare alla sparata di Igor Taruffi. Ospite a L'Aria Che Tira nella puntata in onda martedì 10 giugno su La7, il responsabile dell'organizzazione del Partito democratico esordisce così: "Io sto ai numeri, oltre 13 milioni hanno espresso un parere favorevole ai quesiti". E ancora: "I 13 milioni che sono andati alle urne rappresentano il 30 per cento degli aventi diritto e numericamente un numero superiore a quelli che sono andati a votare alle Politiche per le forze di centrodestra".

Il dem poi cerca di raddrizzare il tiro: "Questo significa che c'è una nuova maggioranza nel Paese? No, però vuol dire che c'è una base elettorale dalla quale si può e si deve ripartire". A quel punto, a incalzarlo ci pensa il conduttore David Parenzo: "Pina Picierno ha parlato di 'regalo alla destra'".